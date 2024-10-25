Fenerbahçe, Ergin Ataman'lı son şampiyon Panathinaikos karşı

Euroleague'de beşinci haftanın düellosu İstanbul'da.



Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk edecek.



İlk 4 maçında 3'er galibiyeti bulunan iki takımın karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.



Sarı lacivertliler geçen sezon Final Four'da kaybettiği rakibinden rövanşı almak istiyor.

TANSİYON YÜKSEK



Mücadele öncesinde Fenerbahçe ve Ataman arasındaki tansiyon ise yüksek.



Yunan devini çalıştıran Türk başantrenör, 1 ay önce Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçının ardından Sarı kırmızılı taraftara "3-1" işaretiyle, futbolda Fenerbahçe'ye karşı alınan derbi galibiyetini hatırlatmıştı.



Bu hareketinin ardından özür dileyen Ataman'ı kınayan Sarı lacivertliler,, Ataman'ın A Milli Takım'daki görevi devam ettikçe, 12 Dev Adam'a sporcu göndermeyeceğini açıkladı.



Yaşananların ardından iki tarafın ilk kez karşı karşıya geleceği maç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.