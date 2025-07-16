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Fenerbahçe, Erol Bilecik'in istifasını kabul etti

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, başkan vekili Erol Bilecik'in istifasını kabul etti.

Fenerbahçe, Erol Bilecik'in istifasını kabul etti

'de Başkanvekili , "Şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum" diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten istifaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada "Başkan vekilimiz Sayın Erol Bilecik tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde iletilen istifa beyanı, 16 Temmuz 2025 tarihinde yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Sayın Erol Bilecik'e kulübümüze bugüne kadar yaptığı tüm hizmetleri için teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

Erol Bilecik'ten boşalan başkan vekilliği görevine Sertaç Komsuoğlu'nun atandığı bildirildi.

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