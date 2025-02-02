Fenerbahçe eski futbolcusu ve Yüksek Divan Kurulu üyesi Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz ile önemli başarılara imza atarak Türk futbolunda iz bırakmayı başaran eski yöneticimiz, futbolcumuz ve 1372 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu (YDK) üyemiz Ogün Altıparmak’ı kaybettik.



Ogün Altıparmak, futbol takımımızda 1963-68 ve 1969-71 yılları arasında forma giyerek 4 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 TSYD Kupası, 1 Atatürk Kupası, 1 Spor Toto Kupası, 1 Balkan Kupası şampiyonluğu ile birlikte gol kralı olma başarısını da göstermişti.



Ogün Altıparmak, 1986-1988 yıllarında ise kulübümüzde yönetici olarak görev almıştı.



Fenerbahçemiz ile yaşadığı tüm zaferler ve armamıza verdiği tüm emekler için kendisine minnet duyuyor, başta ailesi olmak üzere camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.



Merhumun cenazesi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü (yarın) saat 14.30’da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapılacak törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camii’nden ikindi vaktinde kaldırılacak, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verildi.