Fenerbahçe evinde kazandı (Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 67 ve 81. dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 43'e yükseltti, Atakaş Hatayspor ise 39 puanda kaldı.

ÇAĞTAY SÜPER LİG'DE İLK KEZ



Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı genç sol bek Çağtay Kurukalıp, ilk Süper Lig maçına çıktı.

Çağtay, ilk Süper Lig maçına da ilk 11'de başladı.



ARDA GÜLER LİGDE İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin gelecek vadeden oyuncusu Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez 11'de görev aldı.



Ligde daha önceden Fenerbahçe formasıyla sonradan oyuna dahil olan Arda, Atakaş Hatayspor karşısında ise maça 11'de başladı.