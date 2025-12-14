Fenerbahçe farkı yeniden 3'e indirmek için sahada, muhtemel 11

Fenerbahçe, Süper Lig'de zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

Son 2 maçında berabere kalan sarı lacivertliler 16. haftada Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik var.

Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlıkları sürüyor. Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene de milli takımlarına gitti.

Edson Alvarez ve Archie Brown, Konyaspor maçında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.

Ligin tek namağlup takımı Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.

Konyaspor ise 5 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Samsunspor yenilgisi sonrası Recep Uçar'ın yerine teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ı getiren yeşil beyazlılar bu dönemde 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.



MUHTEMEL 11



Fenerbahçe:

Ederson

Mert - Skriniar - Oosterwolde - Levent

Alvarez

Talisca - İsmail

Oğuz - Kerem

Duran