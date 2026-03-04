Fenerbahçe farklı kazandı adını çeyrek finale yazdırdı

Fenerbahçe kupada Gaziantep deplasmanına çıktı. Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka ışık problemi nedeniyle aksadı. Teknik problemin giderilmesi sonrası maç 21.30'da başladı.

Ligde üst üste iki karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada turladı.



Mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı. Goller Nene, Sidiki, Brown ve Musaba'dan geldi.



Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.



Maç sonucu: Gaziantep FK 0 - Fenerbahçe 4



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



3' Gaziantep FK golü buldu ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi



33' Musaba ile Fenerbahçe öne geçti: 1-0



45' İlk yarı sona erdi

İKİNCİ DEVRE

52' Sidiki'nin golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı

79' Nene attı skor 3-0 oldu



86' Fenerbahçe Brown ile farkı açtı: 4-0



90' Maç sona erdi



TEDESCO YOK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Gaziantep FK mücadelesinde takımının başında yer almadı.

5 EKSİK VAR



Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemedi.