Fenerbahçe farklı kazandı adını çeyrek finale yazdırdı
04.03.2026 19:36
Son Güncelleme: 04.03.2026 23:33
Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Işık probleminden dolayı gecikmeli başlayan maçı sarı lacivertli ekip 4-0 kazandı.
Fenerbahçe kupada Gaziantep deplasmanına çıktı. Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka ışık problemi nedeniyle aksadı. Teknik problemin giderilmesi sonrası maç 21.30'da başladı.
Ligde üst üste iki karşılaşmada puan kaybeden ve söz konusu süreçte Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek kupada turladı.
Mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı. Goller Nene, Sidiki, Brown ve Musaba'dan geldi.
Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK maçlarını kazanmıştı.
Maç sonucu: Gaziantep FK 0 - Fenerbahçe 4
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
3' Gaziantep FK golü buldu ancak ofsayt nedeniyle iptal edildi
33' Musaba ile Fenerbahçe öne geçti: 1-0
45' İlk yarı sona erdi
İKİNCİ DEVRE
52' Sidiki'nin golüyle Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı
79' Nene attı skor 3-0 oldu
86' Fenerbahçe Brown ile farkı açtı: 4-0
90' Maç sona erdi
TEDESCO YOK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle Gaziantep FK mücadelesinde takımının başında yer almadı.
5 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemedi.
Saha kenarında gerginlik yaşandı
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Camara, Muakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Melih K., Maxim, Rodrigues
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, Levent, Fred, Kante, Musaba, Kerem, Cherif
Fenerbahçe gol sevinci