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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak: İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde 5 eksik var. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak: İlk 11'ler belli oldu

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, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Karşılaşma 19.00'da başlayacak. 

Ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet ve birer beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 31 puanla girdi.

5 EKSİK VAR

Tedavileri süren Mert Hakan, Becao, Serdar Aziz ve Djiku'nun yanı sıra kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Fred'in durumu ise maç saatinde netleşecek.

Ligde 13. basamakta yer alan Fatih Karagümrük 4 maçtır kaybetmiyor.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

Fenerbahçe'nin ilk 11': Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Karagümrük'ün ilk 11'i: Dituro, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent, Eysseric, Feghouli, Rohden, Can Keleş, Mendes, Güven

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