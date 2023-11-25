Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor (Süper Lig'de 13. hafta)

Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 15. kez karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 31, Fatih Karagümrük'ün ise 14 puanı bulunuyor.



İki ekip arasında Süper Lig'deki rekabet, 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı.



Fenerbahçe, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.



13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı



Fatih Karagümrük'ün 12 Kasım 1959 tarihinde aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından iki ekip, Süper Lig'de 13 kez kozlarını paylaştı.



Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakibini 9 kez mağlup ederken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.



Sarı-lacivertli ekibin 14 maçta attığı 24 gole karşılık Fatih Karagümrük 16 kez gol sevinci yaşadı.



Kadıköy'de oynanan 7 müsabakanın 5'i sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanırken, 1 maç berabere tamamlandı, 1 kez de Fatih Karagümrük galibiyetle ayrılan taraf oldu.



Geçen sezonun en gollü maçına imza attılar​​​​​​



İki takım, geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçta ligin en gollü 90 dakikasına imza attı.



9 golün atıldığı müsabakadan Fenerbahçe, 5-4'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.



İki ekip, 14 Süper Lig maçının yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Donanma Kupası'nda ise 1 kez rakip oldu.



1983-1984 sezonunda Türkiye Kupası 6. Kademe eşleşmelerinde rakip olan iki ekipten Fenerbahçe, kırmızı-siyahlıları iki maçta da mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle döndü.



Fenerbahçe, Türkiye Donanma Kupası'nda da 1983-1984 sezonunda rakip olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla kupanın dışına itmeyi başardı.