Fenerbahçe-FC Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi

UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. İşte, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı tarihi...



FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı, 14 Aralık Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak.



Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.



SON MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi beşinci haftasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup oldu.



UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.



Fenerbahçe, Ludogorets'in Spartak Trnava'yı 2-1 yenmesiyle grupta üçüncü sıraya geriledi.

