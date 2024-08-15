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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Fenerbahçe, KAA Gent forması giyen Archie Brown'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu!

, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi için arayışlara başladı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, sarı-lacivertlilerin KAA Gent forması giyen Archie Brown'ı gündemine aldığı öne sürüldü.

İngiliz sol bek için girşimlerini sürdüren Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak girişimlerini sürdürüyor.

KAA Gent formasıyla 47 resmi maça çıkan Archie Brown, bu mücadelelerde 4 asistlik katkı sağladı.

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