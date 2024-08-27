Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun maliyetini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis bedeli ve futbolcunun performansına bağlı 5 milyon euro bonus karşılığında Brighton'a transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertliler Ferdi'nin olası sonraki satışından da yüzde 10 pay alacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin KAP bildiriminde şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

