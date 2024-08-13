Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlandığını açıkladı

Fenerbahçe, Lille ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesine dakikalar kala taraftarları üzecek haberi paylaştı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada arka adale gerilemesi olan Ferdi Kadıoğlu'nun maç kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür."