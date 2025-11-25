Fenerbahçe-Ferencvaros maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe’nin, Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu’ndan Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos’un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR’da ise Daniel Trujillo Suarez oturacak.