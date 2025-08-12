Fenerbahçe, Feyenoord karşısında nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaşacak.



Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Sarı-lacivertliler, Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti. Feyenoord'un gollerini 19. dakikada Timber ve 90+1. dakikada Hadj kaydetmişti. Fenerbahçe'nin sayısı ise 86. dakikada Sofyan Amrabat'tan gelmişti.

