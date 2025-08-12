Fenerbahçe, Feyenoord karşısında nasıl tur atlar?
Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselmek...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşılaşacak.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Sarı-lacivertliler, Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti. Feyenoord'un gollerini 19. dakikada Timber ve 90+1. dakikada Hadj kaydetmişti. Fenerbahçe'nin sayısı ise 86. dakikada Sofyan Amrabat'tan gelmişti.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, Feyenoord karşısında tek farklı üstünlük yakalaması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek.
İki ya da daha farklı galibiyetlerde ise sarı-lacivertliler tur atlayan taraf olacak.
Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak.
PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİP
Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Benfica, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Şampiyonlar Ligi
- Feyenoord
- Fenerbahçe