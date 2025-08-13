Fenerbahçe-Feyenoord maçına damga vurmuştu, Premier Lig devi talip oldu: 40 milyon euro!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 5-2 mağlup etmişti.



Toplam skorda 6-4'lük üstünlük yakalayan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırmıştı.



Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının 4. golünü kaydeden Youssef En-Nesyri, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.



Faslı yıldız; attığı golün yanı sıra özverisi, isteği, hırsı ve çalışkanlığıyla Fenerbahçeli taraftarlardan alkış almıştı.



Müsabakaya damga vuran isimlerden olan golcü oyuncu için dikkat çeken bir haber gündeme geldi. WEST HAM SÜRPRİZİ



Fichajes'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Youssef En-Nesyri için harekete geçecek.

Haberin devamında İngiliz ekibinin, transfer dönemi bitmeden kararlı şekilde Fenerbahçe ile masaya oturacağı kaydedildi. "PREMIER LİG'DE FARK YARATACAK"



West Ham'ın golcü oyuncuyu uzun yıllardır takip ettiği ve kulübün En-Nesyri'yi Premier Lig'de fark yaratabilecek bir santrfor olarak gördüğü ifade edildi.



40 MİLYON EURO Fenerbahçe Yönetimi'nin Youssef En-Nesyri'yi kolay kolay bırakmak istemediği ve deneyimli oyuncu için 40 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği aktarıldı.



Sarı-lacivertlilerin En-Nesyri'nin satılması durumunda kısa sürede güvenilir bir alternatif bulması gerektiğinin altı çizildi.



Ayrıca West Ham United'ın oyuncuyu ikna etmek için yüksek yıllık ücret ve Premier Lig'in albenisini kullanacağı vurgulandı.