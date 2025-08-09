Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını sürdürdü
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında 12 Ağustos Salı günü Hollanda'nın Feyenoord takımını konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanın, salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi. Çabukluk, koordinasyon ve pas çalışan oyuncuların idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
