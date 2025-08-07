Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur peşinde
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Hollanda ekiplerinden Feyenoord ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord deplasmanından 2-1 mağlup dönen Fenerbahçe, taraftarının da gücüyle rakibi Fenernood'u en az 2 farklı golle yenmek ve adını play-off yazdırmak istiyoır. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde mücadele edecek.
KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER
Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor
