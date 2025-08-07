Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe taraftarı önünde Feyenoord'u ağırlayacak. Oynanan ilk maçta rakibine 2-1 kaybeden Fenerbahçe, sahasında taraftarınında gücüyle kazanmak ve adını bir play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde mücadele edecek.

KADRODA YER ALMAYAN İSİMLER



Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak, Emre Mor

