Fenerbahçe, Feyenoord'a 90+1'de mağlup oldu: Tur, Kadıköy'de sonuçlanacak!

59' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci kenara geldi. Jhon Duran ve Nelson Semedo oyuna dahil oldu.

41' Fenerbahçe golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada... Sarı-lacivertlilerin sol kanattan gelişen atağında Szymanski'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı İrfan Can Kahveci indirdi.Kaleye giden topu En-Nesyri tamamladı ancak hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrasında da karar onandı.

14' Feyenoord penaltı bekledi. Fenerbahçe savunmasına gönderilen uzun topu kafasıyla indiren Skriniar'ın pasında Jayden Oosterwolde'ye çarpan top sonrası Hollanda ekibi penaltı itirazında bulundu. VAR kontrolünde herhangi bir ihlale rastlanmadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. De Kuip Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Feyenoord'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Timber ve 90+1. dakikada Hadj kaydetti. Fenerbahçe 'nin sayısı ise 86. dakikada Sofyan Amrabat'tan geldi. Bu skorun ardından Hollanda ekibi, rövanş öncesi avantajlı konuma geçti. RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA Eşleşmenin rövanşı 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Turu geçecek takım, Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle play-off'ta karşılaşacak. FEYENOORD 2-1 FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown ilk 11'de sahaya çıktı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, De Kuip Stadı'daki müsabakada yeni transferler Nelson Semedo ve Jhon Duran'ı kulübede oturttu.



Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyen ve geçen hafta bonservisi alınan Milan Skriniar da Hollanda deplasmanında ilk 11'de yer aldı.



Jose Mourinho, Feyenoord karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown oluşturdu. Sofyan Amrabat, Fred'in önünde Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın sahaya çıkarken, forvette ise Youssef En-Nesyri yer aldı.



Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Jhon Duran ve Cenk Tosun ise müsabakaya kulübede başlayan isimler oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ



Sarı-lacivertli taraftarlar, Feyenoord deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.



Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde yaşayan Fenerbahçeliler ile maç için İstanbul'dan gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.



Fenerbahçeli taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da sarı-lacivertli takımın mücadelesini stadyumda takip etti.