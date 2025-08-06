Fenerbahçe, Feyenoord'a 90+1'de mağlup oldu: Tur, Kadıköy'de sonuçlanacak!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord deplasmanından eli boş döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
De Kuip Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Feyenoord'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 19. dakikada Timber ve 90+1. dakikada Hadj kaydetti. Fenerbahçe'nin sayısı ise 86. dakikada Sofyan Amrabat'tan geldi.
Bu skorun ardından Hollanda ekibi, rövanş öncesi avantajlı konuma geçti.
RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA
Eşleşmenin rövanşı 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Turu geçecek takım, Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle play-off'ta karşılaşacak.
FEYENOORD 2-1 FENERBAHÇE
Gol: 19' Timber - 86' Amrabat
1' Maç başladı.
6' Fenerbahçe etkili geldi! Feyenoord savunmasının hatasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın yerden içeriye ortasında Szymanski'nin şutu kaleyi bulmadı.
14' Feyenoord penaltı bekledi. Fenerbahçe savunmasına gönderilen uzun topu kafasıyla indiren Skriniar'ın pasında Jayden Oosterwolde'ye çarpan top sonrası Hollanda ekibi penaltı itirazında bulundu. VAR kontrolünde herhangi bir ihlale rastlanmadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.
19' Feyenoord öne geçti... Fenerbahçe yarı sahasında topla buluşan Tiimber, Fred'e attığı çalım sonrası ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Mert Müldür'e çarpan top, filelerle buluştu ve Feyenoord, 1-0 öne geçti.
41' Fenerbahçe golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada... Sarı-lacivertlilerin sol kanattan gelişen atağında Szymanski'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı İrfan Can Kahveci indirdi.Kaleye giden topu En-Nesyri tamamladı ancak hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolü sonrasında da karar onandı.
45' İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
54' Fenerbahçe üst üste kornerler kazandı. Skriniar'ın ceza sahası içinden vuruşu savunmadan dışarı gitti.
59' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci kenara geldi. Jhon Duran ve Nelson Semedo oyuna dahil oldu.
76' Fred çıktı, Bartuğ Elmaz oyuna girdi.
83' Duran yerde kaldı. Hakem faulü yapan Bos'a sarı kart gösterdi.
84' Fenerbahçe'de En-Nesyri çıktı, Cenk Tosun oyuna dahil oldu.
86' GOL, SKOR 1-1! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'la golü buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Amrabat'ın vuruşu üst direğe çarptı ve ağlarla buluştu.
90+1' Feyenoord yeniden önde... Ev sahibi ekibin Fenerbahçe ceza sahasına doldurduğu topa kafasıyla vuran Hadj, skoru 2-1'e getirdi.
Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown ilk 11'de sahaya çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, De Kuip Stadı'daki müsabakada yeni transferler Nelson Semedo ve Jhon Duran'ı kulübede oturttu.
Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyen ve geçen hafta bonservisi alınan Milan Skriniar da Hollanda deplasmanında ilk 11'de yer aldı.
Jose Mourinho, Feyenoord karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a şans verirken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown oluşturdu. Sofyan Amrabat, Fred'in önünde Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın sahaya çıkarken, forvette ise Youssef En-Nesyri yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo, Yusuf Akçiçek, Alexander Djiku, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Jhon Duran ve Cenk Tosun ise müsabakaya kulübede başlayan isimler oldu.
FENERBAHÇE TARAFTARINDAN BÜYÜK İLGİ
Sarı-lacivertli taraftarlar, Feyenoord deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Almanya, Belçika, Fransa gibi ülkelerde yaşayan Fenerbahçeliler ile maç için İstanbul'dan gelen taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
Fenerbahçeli taraftarlar, takımları sahaya çıktıkları andan itibaren yaptıkları tezahüratlarla futbolculara destek verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da sarı-lacivertli takımın mücadelesini stadyumda takip etti.
İSRAİL'E TEPKİ
Fenerbahçeli futbolcular, Feyenoord maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.
İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren sarı-lacivertliler, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.
İLK 11'LER
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Moussa, Sauer, Ueda.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, En-Nesyri.
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