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Fenerbahçe, Filip Kostic için Juventus ile pazarlık masasında

Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic, son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı - lacivertliler, Sırp futbolcunun ortaya koyduğu oyun sonrası harekete geçti.

Fenerbahçe, Filip Kostic için Juventus ile pazarlık masasında

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren 'de yeni sezon planlaması için de çalışmalara şimdiden start verildi.

Sarı - lacivertlilerin sezon başında 'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, gösterdiği performansla adından fazlasıyla söz ettirmeye başladı.

Son oynanan Galatasaray maçında da Fenerbahçe'nin en iyileri arasında yer alan Kostic için sarı - lacivertlilerin planı ortaya çıktı.

BONSERVİSİ İÇİN ATAK

Gazeteci Nicolo Schira; Fenerbahçe'nin, bonservisi Juventus'ta bulunan Filip Kostic'in kalıcı transferi için Serie A deviyle masaya oturacağını yazdı.

Fenerbahçe, Filip Kostic için Juventus ile pazarlık masasında - 1

JUVENTUS KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Haberin devamında iki kulüp arasındaki görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceği belirtilirken, yolları ayırmaya sıcak bakan 'un transferde kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon formasıyla 22 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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