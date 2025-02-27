Fenerbahçe, Filip Kostic için Juventus ile pazarlık masasında

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması için de çalışmalara şimdiden start verildi.



Sarı - lacivertlilerin sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic, gösterdiği performansla adından fazlasıyla söz ettirmeye başladı.



Son oynanan Galatasaray maçında da Fenerbahçe'nin en iyileri arasında yer alan Kostic için sarı - lacivertlilerin planı ortaya çıktı.

BONSERVİSİ İÇİN ATAK



Gazeteci Nicolo Schira; Fenerbahçe'nin, bonservisi Juventus'ta bulunan Filip Kostic'in kalıcı transferi için Serie A deviyle masaya oturacağını yazdı.