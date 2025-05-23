Fenerbahçe final hedefiyle Panathinaikos karşısında

Fenerbahçe, Euroleague finali için parkeye çıkıyor.



Sarı lacivertliler saat 18'de Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la karşılaşacak.



Jasikevicius'un ekibi bu sezon Yunan ekibine karşı çıktığı iki maçı da kaybetti.

"MAÇA GEÇEN YILKİ YARI FİNAL GİBİ BAŞLAMAMALIYIZ"



Fenerbahçe Beko başantrenörü karşılaşma öncesi umutlu konuştu. Jasikevicius, "Umarım bu kez bizim için daha farklı bir Final Four olur. Maça geçen yılki yarı final gibi başlamamalıyız. Bu sezonki hikayemiz daha farklı şeyler yapabileceğimizi gösteriyor. Ciddi sakatlıkları rağmen bir takım olmayı başardık. Sezon içerisinde yaşadığımız dönüşüm bana umut veriyor." dedi.



Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'sa kendisine ve takımına güveniyor. Ataman, "Şampiyon olmaya çalışacağız, tek hedefim yarı final maçı." ifadelerini kullandı.



Yarı finalinde diğer eşleşmesinde Olimpiakos-Monaco maçı saat 22'de başlayacak.



Kazanan takımlar, pazar günkü büyük finalde Euroleague şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

