Fenerbahçe, final serisinde 1-0 öne geçti

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Fenerbahçe, ilk çeyreğin son dakikalarındaki etkili hücumlarıyla periyodu 22-16'lık skorla geçti.

2. periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 5'e indiren Beşiktaş, hücumdaki top kayıpları ve Fenerbahçe'nin tempolu oyunuyla fark açıldı. Wade Baldwin'in son saniyelerde pota altından bulduğu sayılarla sarı-lacivertliler soyunma odasına 50-34 önde girdi.



Fenerbahçe, oyun üstünlüğünü 3. çeyrekte de sürdürürken farkın azalmasına izin vermedi ve son periyoda 21 sayılık farkla girildi. Son çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken derbi 94-76'lık skorla tamamlandı.



Khem Birch 15 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Wade Baldwin 14 sayı, 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Siyah-beyazlılarda ise Derek Needham'ın 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Final serisinde 2. maç 19 Haziran Perşembe saat 20.30'da oynanacak.

