Fenerbahçe final serisinde 2-0 önde

ürkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup etti.



Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 2-0 yaptı. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde üçüncü müsabaka, 21 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, tamamı Birch'ün kaydettiği sayılarla 3. dakikada 9-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Beşiktaş Fibabanka, 5. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 14-10. Son dakikalarda Hall'ün 3 sayı çizgisinin gerisinden peş peşe kaydettiği basketlerle farkı çift hanelere çıkaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 28-18 önde tamamladı.



İki takım da ikinci çeyrekte organize hücum geliştirmekte zorlandı. Dış atışlardan bulduğu 2 isabetle siyah-beyazlılara üstünlük kurarak bir ara 16 sayılık fark yakalayann Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 48-34 üstün gitti.



Karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyotta farkın 11 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 68-55 önde girdi.



Son çeyreğe iyi başlayan Beşiktaş Fibabanka; Sleva, Berk İbrahim Uğurlu ve Terry'nin kaydettiği basketlerle farkı hızla eritti. Siyah-beyazlı ekip, Mathews'un isabetli dış atışıyla 39. dakikada farkı 5'e kadar indirdi: 81-76. Son bölümde serbest atış çizgisinden skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 84-76'lık galibiyetle ayrıldı.