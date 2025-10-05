Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da kazanan yok!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Bu skorun ardından son 4 maçta 3. beraberliğini alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Beşiktaş ile berabere kaldığı haftada fırsat tepti ve 16 puanla 4. sırada yer buldu. Üst üste 2. kez berabere kalan Samsunspor ise 13 puanla 7. basamakta yer aldı.



Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'de Karagümrük'ü ağırlayacak. Samsunspor ise Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçeli Nelson Semedo ile Samsunsporlu Musaba arasındaki ikili mücadele

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



SAMSUNSPOR 0-0 FENERBAHÇE



1' Maç başladı.



15' Fenerbahçe, yüzde 85 topla oynama üstünlüğü yakaladı.



18' İlk tehlike Samsunspor'dan! Sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında ceza sahasına giren Holse'nin içeriye çevirdiği topu Skriniar önledi. Dönen topu tamamlamak istyen Ntcham'ın şutunu Tarık Çetin kornere çeldi.



24' Fenerbahçe çok etkili geldi! Savunmada topu kapan Skriniar'ın başlattığı hızlı hücumda Kerem Aktürkoğlu'nu meşin yuvarlakla buluşturdu. Kerem'in tek pasıyla En-Nesyri ceza sahasına girdi. Faslı futbolcunun ayak içi plasesi kaleci Okan'da kaldı. 34' GOL İPTAL EDİLDİ! Samsunspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa vuran Holse'nin şutunu Musaba tamamladı ancak gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler, oyunun endirekt vuruşla devam etmesine karar verdi. ﻿45+2' Samsunspor tehlikeli geldi! Sol kanattan gelişen atakta içeyie çevrilen topa Holse vurdu, Tarık Çetin kurtardı. İlk yarı sona erdi. 46' İkinci devre başladı. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca oyundan çıktı. İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene oyuna dahil oldu. 47' Samsunspor gole yaklaştı! Musaba'nın sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Marius'un kale önündeki vuruşu üstten auta gitti. 50' Fenerbahçe'de Skriniar, Musaba'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 58' Penaltı iptal edildi! Hakem Halil Umut Meler, Milan Skriniar'a temas eden top sonrası penaltı noktasını göstermişti. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararını iptal etti. 65' DİREK! Samsunspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ntcham'ın vuruşu direkten döndü. İLK 11'LER



Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Marius.



Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Szymanski, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maç öncesi bir araya geldi.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son resmi maçın ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-lacivertli ekip, Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca ve En-Nesyri 11'iyle çıktı.



Yedek kulübesinde Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun, Nene ve Oğuz Aydın yer aldı.



Teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandıkları Nice mücadelesinin ilk 11'inde görevlendirdiği İsmail Yüksek ve Nene'yi yedeğe çekerken kaleci Ederson ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



İtalyan teknik adam, bu oyuncuların yerine kaleci Tarık Çetin, Szymanski ve Alvarez'i oynattı.



FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ



Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleciler İrfan Can Eğribayat ve Ederson, karşılaşmada forma giyemedi.



Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamadı.

Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde maç önü seremonisi gerçekleştirildi.

SAMSUNSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Samsunspor, sahaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba ve Mouandilmadji ilk 11'iyle çıktı.



Teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki Legia Varşova maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti. Alman teknik adam, Celil Yüksel'i yedeğe çekerken yerine Makoumbou'yu sahaya sürdü.



SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK



Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemedi.



25 BİN TARAFTAR



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 25 bin taraftar izledi. 33 bin 919 kişilik statta yer yer boşluklar gözükürken Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.



Karadeniz ekibinin taraftarları, Fenerbahçe yedek kulübesinin arkasındaki tribünde kırmızı-beyazlı takımın dev bayrağını açtı.

