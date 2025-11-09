Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Marco Asensio, 40 ve 50. dakikalarda Dorgeles Nene ile 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 53 ve 74. dakikalarda Onugkha'dan geldi.

Bu skorun ardından hem üst üste 4. galibiyetini alan hem de Galatasaray'ın yenildiği haftada kazanan sarı-lacivertliler, puanını 28'e yükseltti ve sarı-kırmızılılar ile arasındaki farkı 1'e indirerek 2. sırada yer aldı. 2 haftalık yenilmezlik serisi son bulan Kayserispor ise 9 puanla 17. basamakta yer buldu.

Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'de Rizespor deplasmanına çıkacak. Kayserispo ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.