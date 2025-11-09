Fenerbahçe fırsatı geri çevirmedi, Kayserispor'u mağlup etti: Zirvede fark 1'e indi
09.11.2025 18:06
Son Güncelleme: 09.11.2025 21:58
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kayserispor'u mağlup ederek puan farkını 1'e indirdi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Marco Asensio, 40 ve 50. dakikalarda Dorgeles Nene ile 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 53 ve 74. dakikalarda Onugkha'dan geldi.
Bu skorun ardından hem üst üste 4. galibiyetini alan hem de Galatasaray'ın yenildiği haftada kazanan sarı-lacivertliler, puanını 28'e yükseltti ve sarı-kırmızılılar ile arasındaki farkı 1'e indirerek 2. sırada yer aldı. 2 haftalık yenilmezlik serisi son bulan Kayserispor ise 9 puanla 17. basamakta yer buldu.
Fenerbahçe, milli ara sonrası Süper Lig'de Rizespor deplasmanına çıkacak. Kayserispo ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Fenerbahçeli Edson Alvarez ve Kayserisporlu Furkan Soyalp ikili mücadelede.
CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE 4-2 KAYSERİSPOR
1' Maç başladı.
16' Fenerbahçe gole yaklaştı! Sarı-lacivertlilerin kazandığı korneri Asensio kullandı. Ceza sahası içinde kontrolünü yapan Skriniar'ın şutu kalecide kaldı.
21' Kayserispor etkili geldi! Sağ kanattan gelişen atakta arka direğe yapılan ortayı Cardoso kafasıyla indirdi. Fenerbahçe'de Nelson Semedo, kale önünde araya girdi ve topu kornere gönderdi.
23' Kayserispor'da Mane, Levent'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
31' Kayserispor'da Bennasser, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
38' GOL! Fenerbahçe 1-0 önde! Rakip yarı alanda serbest vuruş kazanan sarı-lacivertlilerde topun başına geçen Talisca, şut çekmek yerine ceza sahasındaki Asensio'yu pasla gördü. İspanyol yıldız, köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını üstünlüğe taşıdı.
40' GOL! Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı! Kayserispor'un top kaybı sonrası hızlı hücuma çıkan sarı-lacivertlilerde kaleci Ederson, oyunu hızlı başlattı. Sağ kanatta topla buluşan Nelson Semedo, savunma arkasına sarkan Fred'i gördü. Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı bekletmeden içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Dorgeles Nene, tek vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
47' Fenerbahçe'de Nelson Semedo, yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
50' GOL! Fenerbahçe 3-0 önde! Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, ön alanda kazandığı topu ceza sahasına giren Kerem'le buluşturdu. Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden içeri çevirdiği topu Nene tamamladı ve skor 3-0'a geldi.
53' GOL! Kayserispor farkı 2'ye indirdi! Sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topu Onugkha tamamladı ve skor 3-1'e geldi.
60' Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Dorgeles Nene kenara geldi. En-Nesyri ve Szymanski oyuna dahil oldu.
60' Kayserispor'da Ramazan ve Bennasser çıktı, Burak Kapacak ile Dorukhan oyuna dahil oldu.
63' GOL! Fenerbahçe farkı yeniden 3'e yükseltti! Orta sahada topla buluşan Fred, şık bir ara pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Sol çaprazda topla buluşan Kerem, gelişine vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.
68' Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.
74' GOL! Kayserispor 2. golünü buldu! Opoku'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Onugkha, karşı karşıya pozisyonda fileleri sarstı ve skoru 4-2'ye getirdi.
80' Kayserispor'da Opoku, Levent'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.
Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Bennasser, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.
TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Viktoria Plzen maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, Viktoria Plzen müsabakasında ilk 11'de değerlendirdiği İsmail Yüksek'i cezası nedeniyle Kayserispor karşısında oynatamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Neysri'yi ise yedek soyundurdu.
Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine ise Levent Mercan, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirdi.
Kayserispor karşısında kalede Ederson'u oynatan İtalyan çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Edson Alvarez ile Fred Rodrigues görev alırken, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya güvendi.
Fenerbahçe'de, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Archie Brown, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran ise forma bekledi.
FRED 9 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Fred Rodrigues, 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev aldı.
Sarı-lacivertli takıma geldiği dönemden beri performansıyla büyük beğeni toplayan tecrübeli oyuncu, performansındaki düşüş nedeniyle uzun süredir kulübede yer almıştı.
İsmail Yüksek'in yokluğunda Tedesco'nun ilk 11'de görev verdiği Fred, son olarak ligde 21 Eylül'de Kasımpaşa ile oynanan müsabakada 11'de forma giymişti.
Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi iki takım futbolcuları ve hakemler seremonide yer aldı.
SANTRFORDA TALISCA TERCİHİ
Domenico Tedesco, Kayserispor mücadelesinde santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti.
Kadrosunda bu pozisyonda Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ı bulunduran Tedesco, ilk 11 tercihini ise Talisca'dan yana kullandı.
Henüz 90 dakika maç ritmini bulamayan Duran ile son haftalarda performansıyla eleştiri alan En-Nesyri ise yedek soyundu.
DÖRT EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek cezalı nedeniyle kadroda yer alamazken, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir ve Mert Hakan Yandaş da teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.
10 KASIM UNUTULMADI
Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla ısınma bölümüne "Emanetin Sözümüzdür" tişörtüyle çıktı.
Öte yandan karşılaşma öncesinde tribünde dev Türk Bayrağı ile "En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır" yazılı pankart açıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılını unutmadı.
LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KONUK OLDU
Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor müsabakasında lösemili çocukları ağırladı.
Karşılaşma öncesinde "Umut varsa iyileşme de vardır" yazılı pankart açıldı.
GALATASARAY'IN YENİLGİSİ, TRİBÜNLERE YANSIDI
Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın puan kaybının ardından büyük mutluluk yaşadı.
Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.
Ekranların bulunduğu alanlardan sokaklara taşan kalabalıklar oluşturan Fenerbahçeliler, Kocaelispor'un galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçeli taraftarların mutluluğu, stat içinde de sürdü.