Fenerbahçe formalarının satışa çıkacağı tarih açıklandı: "Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşması"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adidas'la yapılan sponsorluk anlaşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Formaların satış tarihini duyuran Koç bu sene en büyük hedeflerini de söyledi.

Tüm takımlarının ilk kez aynı sponsor formasını giyeceğini ifade eden Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmasına imza atıyoruz. Toplamda 30 yılı aşkın süreyle Fenerbahçe'nin işbirliği yaptığı markadır. Yeni formalarımız 1 Temmuz'da önce stat mağazasında ve online'da, 2 Temmuz'dan itibaren ise tüm Fenerium'larda olacak. Türk sporu için hayırlı olmasını diliyorum.

Önümüzdeki sezon da formalarda yıldızsız logo kullanımına devam edeceğiz. Bu bizim kararımız.

YENİ SEZONDA DA FORMALARDA YILDIZ OLMAYACAK



Transferi, planlamamızı her şeyi konuşacak zaman gelecek. Formaları sattıran iki başarı var. Sahadaki başarı ve sahadaki yıldızlar.

Bizim bu seneki en büyük hedefimiz Bankalar Birliği'ne bıraktığımız yüzde 50'nin bütçeye girmesi. En büyük hedefimiz o. Geçen sene formalarımızın üzerinde boş yer yoktu, bu sene de aynı şey geçerli.

Bu akşam salonumuzda maçımız var. Beşiktaş ile oynuyoruz. İnşallah 2-0 yaparız. Çetin bir deplasmana gideceğiz. Zor bir atmosferde oynayacağız. Oraya 2-0 gitmek bize büyük avantaj sağlar.

"ORGANİZE KÖTÜLÜK DEVAM ETMEKTEDİR"



Transfer çalışmaları ve yapılanma sürüyor. Yakında biz de konuşmaya başlayacağız. Haftalardır imza süreci gündemi meşgul ediyor. İmza demokratik bir hak ama gelecekte yaratabileceği sakıncalar açısından uygun olmadığını söyledik.

Bir sürü insan 'Konuşun artık' diyor, konuşacağız. Bizim de zamanımız gelecek. İmzalar bize ulaşmadı. Neden bu imzalar halen kulübe getirilmedi? Organize kötülük devam etmektedir."

Fenerbahçe, formalarının lansmanı 1 Temmuz'da stadyumda yapılacak.