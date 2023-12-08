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Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? (Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Kura çekimine 4. eleme turu müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? (Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu)

5. eleme turu maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. 5. eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek eleme usulüne göre oynanacak. Peki, , , 'ın rakipleri kim oldu?

ZTK 5. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş-Eyüpspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor

RAMS Başakşehir-Boluspor

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK

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