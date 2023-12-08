Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? (Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. 5. eleme turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?



ZTK 5. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ



Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:



Beşiktaş-Eyüpspor



VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor



RAMS Başakşehir-Boluspor



Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor



EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü



Fenerbahçe-Adanaspor



Galatasaray-Ümraniyespor



Gaziantep FK-Bodrumspor



MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor



Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor



Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor



Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor



Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği



TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe



Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor



Trabzonspor-Manisa FK