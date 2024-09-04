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Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman? TFF fikstürü açıkladı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan fikstür sonrasında, Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman? TFF fikstürü açıkladı

'in 6. haftasında sahasında ile mücadele edecek. Süper Lig'de ertelenen maçlar dahil 5. ve 6. hafta fikstürleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman?

NE ZAMAN?

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi tarihi belli oldu.

Buna göre; Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'da Galatasaray ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek.

ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN?

17 Eylül Salı

Galatasaray-Gaziantep FK 20.00

18 Eylül Çarşamba

Samsunspor-RAMS Başakşehir FK 20.00

19 Eylül Perşembe

Trabzonspor-Bellona Kayserispor 20.00

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