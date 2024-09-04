Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman? TFF fikstürü açıkladı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile mücadele edecek. Süper Lig'de ertelenen maçlar dahil 5. ve 6. hafta fikstürleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman?



DERBİ NE ZAMAN?



Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi tarihi belli oldu.



Buna göre; Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'da Galatasaray ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek.



ERTELENEN MAÇLAR NE ZAMAN?



17 Eylül Salı



Galatasaray-Gaziantep FK 20.00



18 Eylül Çarşamba



Samsunspor-RAMS Başakşehir FK 20.00



19 Eylül Perşembe



Trabzonspor-Bellona Kayserispor 20.00