Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak.



Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak ve dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Dev mücadelede 24 stadyum kamerasıyla sporseverler müsabakanın her anını izleyecek.

24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak.

Öte yandan 100 kişilik prodüksiyon ekibi ve yayın aracı OBVAN içerisinde bulunan 20 kişilik ekiple derbi ekranlara gelecek.

Karşılaşma 21 Eylül Cumartesi günü beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak.