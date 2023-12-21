NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına start verdi. 

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla start aldı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Kayserispor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan sarı-lacivertli futbolcular idmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertiler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı - 1
Menemen FK Yılmaz Vural'la yükselişe geçti

Menemen FK Yılmaz Vural'la yükselişe geçti

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;