Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde son 10 maç
28.11.2025 15:20
İHA
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbide sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5, sarı-lacivertliler de 3 kez kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de karşılaşacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesinde ezeli rakiplerin son 10 maçına bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü var. İki takım arasında 8'i lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 müsabakada Aslan 1'i hükmen 5 kez kazanırken, Kanarya ise 3 defa galip ayrıldı. 2 mücadele de berabere tamamlandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Lig)
10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)
07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Süper Kupa)
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)