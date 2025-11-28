Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde zaferin şifresi çok açık: 30 yılda 64 maçın sadece 5'inde gerçekleşti

GALATASARAY, SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE İLK GOLÜ YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, ligin son 5 haftasında rakipleriyle oynadığı maçlarda sadece bir kez ilk golü atan taraf oldu.

Galatasaray, son 5 haftada karşılaştığı Göztepe, Trabzonspor, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında golsüz eşitliği ilk bozan taraf olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde sadece RAMS Başakşehir karşısında ilk golü atan takım oldu.

KANARYA, İLK GOLÜ ATTIĞI 8 MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon ligde öne geçtiği müsabakalarda sadece 1 kez puan kaybetti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonki 13 maçının 8'inde ilk golü atan takım oldu. Bu maçlarda Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Kayserispor'u yenen sarı-lacivertliler, sadece Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki 5 maçında da ilk golü atan taraf olamadı. Söz konusu müsabakalarda Göztepe, Alanyaspor ve Samsunspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'u ise mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇINDAKİ İLK GOL RAPORU

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 5 karşılaşmanın 3'ünde golsüz eşitliği bozan ilk taraf oldu.

Son 5 haftada Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Kayserispor'a karşı oynadığı maçlarda ilk golü kaydeden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında ise ilk golsüz eşitliği bozan taraf olamadı.