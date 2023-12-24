Fenerbahçe-Galatasaray derbisine geri sayım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne olacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla 2079 Galatasaray taraftarı, takımını deplasman tribününde destekleyebilecek.
AYNI PUANI TOPLADILAR
İki ekipte ligde çıktıkları 16 maçta, 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşarken 43'er puan topladı. Derbi haftasına sarı-lacivertliler averajla liderlik koltuğunda girerken, sarı-kırmızılılar ise ikinci basamakta.
EKSİKLER
Sakatlıkları süren Becao ve Zajc'ın yanı kırmızı kart cezalısı Fred ve Mert Hakan forma giyemeyecek.
Galatasaray'da tek eksik Sergio Oliveira. Sanchez ve Ziyech'in durumları ise maç saatinde netleşecek.
HAKEMLER
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak kritik maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a, AVAR’da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik edecek.
Fenerbahçe ile Galatasaray, derbiyle tarihte 398. kez mücade etmiş olacak.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe:
Livakovic
Osayi-Serdar-Djiku-Ferdi
İsmail-Crespo
İrfan Can-Szymanski-Tadic
Dzeko
Galatasaray:
Muslera
Boey-Sanchez-Abdülkerim-Barış Alper
Torreira-Kaan
Tete-Kerem A.-Zaha
Icardi
TARİHİ NOTLAR
EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci, 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.
İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu sayı, iki takım arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısında rekor olarak tarihe geçti.
REKABETİN GOLCÜLERİ
Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.
Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izledi. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.
Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.
Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.
HEYECANI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR
Birçok oyuncu, futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.
Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:
Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Emre Mor.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi.
Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.
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