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Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazandı: Liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk ettiği Kadınlar Süper Ligi derbi mücadelesinden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazandı: Liderliğini sürdürdü

Petrol Ofisi, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 62. dakikasında sahneye çıkan Ümran Özev sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirirken, 67. dakikada Yağmur Uraz gol perdesini kapatarak maç sonucunu belirledi. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Galatasaray ise 9 puanla 6. sırada yer aldı.

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