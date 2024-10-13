Fenerbahçe, Galatasaray derbisini kazandı: Liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray Petrol Ofisi'ni konuk ettiği Kadınlar Süper Ligi derbi mücadelesinden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 62. dakikasında sahneye çıkan Ümran Özev sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirirken, 67. dakikada Yağmur Uraz gol perdesini kapatarak maç sonucunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Galatasaray ise 9 puanla 6. sırada yer aldı.
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