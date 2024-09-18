Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

TFF, Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
İşte Süper Lig'de 6. haftanın maç programı ve görev yapacak hakemleri:
20 Eylül Cuma:
20.00| Hatayspor - Bodrum FK | Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 | Konyaspor - Sivasspor | Yasin Kol
20.00 | Fenerbahçe - Galatasaray | Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor | Kadir Sağlam
17.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor | Burak Pakkan
20.00 | Beşiktaş - Eyüpspor | Zorbay Küçük
20.00 | Adana Demirspor - Alanyaspor | Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi:
20.00 | Göztepe - Kayserispor | Ozan Ergün
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