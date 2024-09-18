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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

TFF, Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

İşte Süper Lig'de 6. haftanın maç programı ve görev yapacak hakemleri:

20 Eylül Cuma:

20.00| Hatayspor - Bodrum FK | Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi: 

17.00 | Konyaspor - Sivasspor | Yasin Kol

20.00 | Fenerbahçe - Galatasaray | Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 | Çaykur Rizespor - Samsunspor | Kadir Sağlam

17.00 | Kasımpaşa - Antalyaspor | Burak Pakkan

20.00 | Beşiktaş - Eyüpspor | Zorbay Küçük

20.00 | Adana Demirspor - Alanyaspor | Emre Kargın

23 Eylül Pazartesi:

20.00 | Göztepe - Kayserispor | Ozan Ergün

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