Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Dev derbi 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.
İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri;
23 Aralık Cumartesi;
Sivasspor - İstanbulspor | Mert Güzenge
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK | Ali Şansalan
Trabzonspor - RAMS Başakşehir | Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar;
Konyaspor - Kayserispor | Bahattin Şimşek
Adana Demirspor - Antalyaspor | Burak Pakkan
Fenerbahçe - Galatasaray | Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi;
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | Turgut Doman
Alanyaspor - Samsunspor | Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor - Beşiktaş | Kadir Sağlam
Pendikspor - Hatayspor | Ümit Öztürk
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