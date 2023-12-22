NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol 'in 18. haftası - derbisine sahne olacak.

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Dev derbi 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. beINSPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak.

İşte Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri;

23 Aralık Cumartesi;

Sivasspor - İstanbulspor | Mert Güzenge

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK | Ali Şansalan

Trabzonspor - RAMS Başakşehir | Volkan Bayarslan

24 Aralık Pazar;

Konyaspor - Kayserispor | Bahattin Şimşek

Adana Demirspor - Antalyaspor | Burak Pakkan

Fenerbahçe - Galatasaray | Arda Kardeşler

25 Aralık Pazartesi;

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor | Turgut Doman

Alanyaspor - Samsunspor | Tugay Kaan Numanoğlu

Hatayspor - Beşiktaş | Kadir Sağlam

Pendikspor - Hatayspor | Ümit Öztürk

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;