Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
27.11.2025 12:04
Son Güncelleme: 27.11.2025 12:08
IHA
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 14. hafta hakemlerini açıkladı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.
