Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin Kadıköy karnesi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi heyecanı cumartesi günü yaşanacak.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanacak mücadelede ezeli rakipler, Kadıköy'de 62. kez kozlarını paylaşacak.





61 GALATASARAY DERBİSİ OYNANDI

Fenerbahçe Stadı'nın inşaat çalışmaları sonrası 1982 yılında yeniden hizmete girdiği dönemden bugüne taraflar 61 kez derbi oynadı.

Bu süreçte sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızılılar 12 kez galibiyet sevinci yaşadı.

19 maçta ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin iç sahada attığı 113 gole, Galatasaray 72 golle karşılık verdi.



Fenerbahçe, bu süreçte yapılan maçların 7'sinde gol atamazken; bu müsabakaların 3'ü son 4 sezonda yaşandı. Kadıköy'de yapılan maçların sadece 5'i golsüz tamamlandı.



LİG MAÇLARI



Ezeli rakipler arasında Kadıköy'de oynanan 41 lig maçında Fenerbahçe 24 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray 8 müsabakada 3 puana uzandı. 9 derbi ise berabere sonuçlandı.

Ülker Stadyumu'ndaki lig maçlarında sarı-lacivertliler 76 kez fileleri havalandırırken, sarı-kırmızılılar 40 gol kaydetti.



21 YILLIK YENİLMEZLİK SERİSİ



Fenerbahçe, 2000'li yılların başından itibaren Galatasaray'a sahasında büyük üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılıların 22 Aralık 1999 tarihinde 2-1'lik sonuçla kazandığı maçın ardından sarı-lacivertliler rakibine karşı çıktığı 23 derbide kaybetmedi.

Fenerbahçe, 20'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 23 müsabakada 15 galibiyet alırken, 8 kez de berabere kaldı.

Cimbom, bu seriyi ise 23 Şubat 2020 tarihinde 3-1'lik sonuçla kazanarak sonlandırdı.

İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında 3'er galibiyetleri bulunurken, 4 mücadele ise berabere tamamlandı.