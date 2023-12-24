Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe derbide Galatasaray'ı konuk edecek.

Derbinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, İsmail, Crespo, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko



Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Apler, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Zaha, Icardi



Fred ve Mert Hakan cezalı, Becao ve Zajc sakat



Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 4 eksik bulunuyor. Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş ve Fred cezalı oldukları için takımlarını yalnız bırakacak.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaklaşık 4 yıl sonra Ülker Stadı'ndaki derbide takımlarını destekleyecek.



Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 23 Şubat 2020'de yapılan derbiye giden taraftarlar, karşılaşmada da takımlarının yanında olacak. Taraftarlar, 3 yıl 10 aylık aranın ardından Kadıköy deplasmanına gidecek.



Derbiye İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla 2 bin 79 Galatasaray taraftarı alınacak.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA



Galatasaray'da Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu oyuncular müsabakada kart görmesi durumunda 19. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

TEK EKSİK OLIVERIA

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, derbide forma giyemeyecek.



Göğüs kasında kopuk oluştuğu için ülkesi Portekiz'de ameliyat edilen tecrübeli futbolcu, takımının yanında olamayacak.



Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera'nın cezası sona erdi.



Sarı kart cezası nedeniyle ligin 17. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen tecrübeli file bekçisi, derbide kaleyi koruyabilecek.



Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in derbide forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor.



Sakatlığı nedeniyle son 5 resmi müsabakanın 4'ünde oynayamayan Sanchez'in durumu bugün yapılacak antrenmanın ardından netleşecek. Ağrıları olan tecrübeli stoperin yetişmemesi durumunda stoper tandemi Victor Nelsson-Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.

