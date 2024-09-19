Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de derbi haftası

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırlayacak. İki ekibin ligde geçen sezon karşı karşıya geldiği son 2 derbi maçında sadece 1 gol atıldı. Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde Galatasaray'ı yenmek ve psikolojik üstünlüğü eline almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?



FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



Saat 20.00'da başlayacak olan mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sonunda Galatasaray 15 puanla lider durumda bulunurken, Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada.



Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 17 golle ligin en skorer ekibi olurken, Jose Mourinho'nun ekibi 13 kez fileleri havalandırdı.



Galatasaray ligde oynadığı 5 maçı da galibiyetle tamamlarken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesinde gol gördü.



Fenerbahçe ise 5 maçın 4'ünü kazanıp, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, kazandığı 4 maçta da rakip forvetlere gol izni vermedi.

