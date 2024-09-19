Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de derbi haftası

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırlayacak. İki ekibin ligde geçen sezon karşı karşıya geldiği son 2 derbi maçında sadece 1 gol atıldı. Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde Galatasaray'ı yenmek ve psikolojik üstünlüğü eline almak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Saat 20.00'da başlayacak olan mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY, KADIKÖY'E LİDER GELİYOR
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta sonunda Galatasaray 15 puanla lider durumda bulunurken, Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sırada.
Sarı-kırmızılılar, 5 maçta 17 golle ligin en skorer ekibi olurken, Jose Mourinho'nun ekibi 13 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray ligde oynadığı 5 maçı da galibiyetle tamamlarken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesinde gol gördü.
Fenerbahçe ise 5 maçın 4'ünü kazanıp, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, kazandığı 4 maçta da rakip forvetlere gol izni vermedi.
DERBİDE İLK GOLÜ ATAN YENİLMİYOR
İki takım arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.
Rekabette 29 yılı kapsayan son 62 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 14 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasında yapılan son 62 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.
Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 62 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.
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