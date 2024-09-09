Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig derbi tarihi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan fikstür sonrasında, Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu.



DERBİ MAÇ NE ZAMAN?



Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 21 Eylül Cumartesi günü yapılacak.



6. HAFTANIN PROGRAMI



20 Eylül Cuma:



20.00 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Mersin)



21 Eylül Cumartesi:



17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)



20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)



22 Eylül Pazar:



17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)



17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)



20.00 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)



23 Eylül Pazartesi:



20.00 Göztepe-Bellona Kayserispor (Gürsel Aksel)



20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)



Öte yandan TFF, ilk yarının sonuna kadar oynanacak müsabakalara ilişkin programın gelecek hafta ilan edileceğini duyurdu.