Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi saha karıştı

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında, Fenerbahçe ile Galatasaray takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı.



Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri sahaya girerek futbolcuları ayırdı.



Yaşanan kavga sonrası orta sahada santra noktasına set çekildi ve oyuncular, ısınmak için kendi noktalarına hareket etti.



Mücadele 20.00'da başlayacak.