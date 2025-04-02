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Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin VAR'ı Alman hakem Pascal Müller oldu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak olan - derbisinin video yardımcı hakemi (VAR) Alman Pascal Müller oldu. Karşılaşmada asistan video yardımcı olarak ise Erkan Engin görev yapacak.

Kupada bugün oynanacak Trabzonspor - Bodrum FK maçında ise Belçikalı Nathan Verboomen VAR koltuğunda oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak.

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