Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin VAR'ı Alman hakem Pascal Müller oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin video yardımcı hakemi (VAR) Alman Pascal Müller oldu. Karşılaşmada asistan video yardımcı hakem olarak ise Erkan Engin görev yapacak.
Kupada bugün oynanacak Trabzonspor - Bodrum FK maçında ise Belçikalı Nathan Verboomen VAR koltuğunda oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak.
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