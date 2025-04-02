Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin video yardımcı hakemi (VAR) Alman Pascal Müller oldu. Karşılaşmada asistan video yardımcı hakem olarak ise Erkan Engin görev yapacak.



Kupada bugün oynanacak Trabzonspor - Bodrum FK maçında ise Belçikalı Nathan Verboomen VAR koltuğunda oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak.