Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç takvimi de açıklanmış oldu.
Buna göre Galatasaray ilk maçını PAOK ile kendi evinde yapacak. Mücadele 25 Eylül'de oynanacak.
Beşiktaş, 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.
Fenerbahçe ise 26 Eylül'de Union Saint-Gilloise'yi evinde ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
26 Eylül Ajax (D)
3 Ekim Frankfurt
24 Ekim Lyon (D)
6 Kasım Malmö
28 Kasım Maccabi Tel Aviv
12 Aralık Bodo Glimt (D)
22 Ocak Athletic Bilbao
30 Ocak Twente (D)
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
25 Eylül PAOK
3 Ekim RFS (D)
23 Ekim Elfsborg
7 Kasım Tottenham
28 Kasım Alkmaar (D)
12 Aralık Malmö (D)
21 Ocak Dinamo Kiev
30 Ocak Ajax (D)
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
25 Eylül Union SG
3 Ekim Twente (D)
24 Ekim Manchester United
7 Kasım Alkmaar (D)
28 Kasım Slavia Prag (D)
11 Aralık Athletic Bilbao
23 Ocak Lyon
30 Ocak Midtjylland (D)
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