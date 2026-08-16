Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor puan kaybetti. Beşiktaş taraftarı önünde sahaya çıkıyor
16.08.2026 16:53
Son Güncelleme: 16.08.2026 16:57
Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun açılışını taraftarı önünde yapacak. Siyah-beyazlıların Eyüpspor'u ağırlayacağı maç saat 21.30'da başlayacak.
Beşiktaş, yenilenen kadrosuyla tüm rakiplerinin puan kaybettiği ilk haftada Süper Lig'de sahne alacak.
Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Eyüpspor'la karşılaşacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçlarıyla başlayan Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sırasıyla play-off'ta Kauno Zalgiris'in rakibi oldu.
Süper Lig'e yeni teknik direktörü Özhan Pulat ile başlayacak Eyüpspor ise Dolmabahçe deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak sezona moralli bir başlangıç yapmanın peşinde.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş:
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan ve Oh