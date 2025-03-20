Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisine geri sayım başladı. Futbolseverler de bu heyecan dolu kupa maçının tarihi başta olmak üzere bilgilerine odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçının tarihi...



FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı.



Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.



ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.



Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:



1 Nisan Salı:



20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)



2 Nisan Çarşamba:



17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)



20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)



3 Nisan Perşembe



20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)