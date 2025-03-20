Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçı ne zaman?
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelerek yarı final bileti için mücadele edecek. Organizasyonda çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulü oynanacak. Maçı kazanan takım, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde, final turu için ter dökecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisine geri sayım başladı. Futbolseverler de bu heyecan dolu kupa maçının tarihi başta olmak üzere bilgilerine odaklandı. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK maçının tarihi...
FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.
Çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
1 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor (Medaş Konya Büyükşehir)
2 Nisan Çarşamba:
17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)
20.45 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)
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