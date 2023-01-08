Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ikinci yarı: Canlı anlatım

DERBİDEN FOTOĞRAFLAR Fenerbahçe-Galatasaray maçından notlar: Jorge Jesus'tan tek Okan Buruk'tan üç değişiklik (Derbiden fotoğraflar)

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk ediyor. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalışıyor.



Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapıyor.

Maçın 4. hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor. Ulusoy’a AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik ediyor.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR



Galatasaray 14. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile ağları sarstı ancak gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi. Derbide ilk gol sesi 32. dakikada Oliveira'dan geldi. Sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. İlk yarı tek golle sona erdi.

KARTLAR



Sarı:



11' Gustavo Henrique

26' Sacha Boey

26' Sergio Oliveira

34' Victor Nelsson

45' Mertens

11'LER



Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi.



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Barış.



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MAÇ ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖRLERDEN AÇIKLAMA



Jorge Jesus:



"Duygu yüklü bir maç olacak. Bugün alınan 3 puan, şampiyonu belirlemeyecek. Dengeli ve taktik savaşlarının olduğu bir maç bekliyorum. Bireysel anlamda çok güçlü oyuncuları var Galatasaray'ın. Gomis, Icardi, Mertens gibi dünya çapında oyuncuları var. Bu tarz oyunculara boşluk verisek etkili olurlar. Fenerbahçe'de de yaratıcı oyuncular var. İki takım da değer olarak benzer. Hangi takımın oyuncuları günündeyse, o takım kazanacak."



Okan Buruk:



"Rakibimizin seyirci avantajı olacak. Konsantrasyonumuz var. Maça başlayamasa da maçın devamında oyuna girebilecek oyuncularımız var. Icardi uzun bir süre oynamadı. Bu hafta üç gün antrenmana çıktı. Şu an 90 dakikayı çıkarabilecek durumda değil, oyunun devamında kullanmayı düşünüyoruz. Gomis de aynı şekilde... 3-4 gün önce bir maç oynadı. Onu da oyun içinde kullanacağız. Barış'ın dinamizmi, hırsı ve isteği, hızı bizim için önemli. Öndeki oyuncuların hızı bugün bizim için önemli. Lucas Torrerira da uzun uçuşları oldu, az antrenman yapabildi. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah bu akşam gülen taraf biz oluruz."

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK



Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.



Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.



GALATASARAY'DA DÖRT İSİM SINIRDA



Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross derbide yok.



Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.