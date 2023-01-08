NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ikinci yarı: Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya. Derbinin ilk yarısı Oliveira'nın golüyle 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Galatasaray, 24 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de ilk yarıyı önde kapamış oldu.  İkinci yarı devam ediyor. İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ikinci yarı: Canlı anlatım

DERBİDEN FOTOĞRAFLAR

Fenerbahçe-Galatasaray maçından notlar: Jorge Jesus'tan tek Okan Buruk'tan üç değişiklik (Derbiden fotoğraflar)

Fenerbahçe- maçından notlar: Jorge Jesus'tan tek Okan Buruk'tan üç değişiklik (Derbiden fotoğraflar)

CANLI ANLATIM (TIKLA TAKİP ET)

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında , ’ı konuk ediyor. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalışıyor. 

Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Özay yapıyor. 

Maçın 4. hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor. Ulusoy’a AVAR’da Serkan Tokat ve Serkan Ok eşlik ediyor. 

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR

Galatasaray 14. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile ağları sarstı ancak gol, ofsayt gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi. Derbide ilk gol sesi 32. dakikada Oliveira'dan geldi. Sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. İlk yarı tek golle sona erdi. 

KARTLAR

Sarı:

11' Gustavo Henrique
26' Sacha Boey
26' Sergio Oliveira
34' Victor Nelsson
45' Mertens

11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Barış.

CANLI ANLATIM (TIKLA TAKİP ET)


MAÇ ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖRLERDEN AÇIKLAMA

Jorge Jesus:

"Duygu yüklü bir maç olacak. Bugün alınan 3 puan, şampiyonu belirlemeyecek. Dengeli ve taktik savaşlarının olduğu bir maç bekliyorum. Bireysel anlamda çok güçlü oyuncuları var Galatasaray'ın. Gomis, Icardi, Mertens gibi dünya çapında oyuncuları var. Bu tarz oyunculara boşluk verisek etkili olurlar. Fenerbahçe'de de yaratıcı oyuncular var. İki takım da değer olarak benzer. Hangi takımın oyuncuları günündeyse, o takım kazanacak."

Okan Buruk:

"Rakibimizin seyirci avantajı olacak. Konsantrasyonumuz var. Maça başlayamasa da maçın devamında oyuna girebilecek oyuncularımız var.  Icardi uzun bir süre oynamadı. Bu hafta üç gün antrenmana çıktı. Şu an 90 dakikayı çıkarabilecek durumda değil, oyunun devamında kullanmayı düşünüyoruz. Gomis de aynı şekilde... 3-4 gün önce bir maç oynadı. Onu da oyun içinde kullanacağız. Barış'ın dinamizmi, hırsı ve isteği, hızı bizim için önemli. Öndeki oyuncuların hızı bugün bizim için önemli. Lucas Torrerira da uzun uçuşları oldu, az antrenman yapabildi. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah bu akşam gülen taraf biz oluruz."

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ikinci yarı: Canlı anlatım - 1

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor. 

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY'DA DÖRT İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross derbide yok. 

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ikinci yarı: Canlı anlatım - 2

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...