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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray çarşamba günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Türkiye Kupası'ndaki derbiyi Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. 

Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak. 

ÇEYREK FİNALDE GÖREV ALACAK DİĞER HAKEMLER

Konyaspor-Göztepe: Ozan Ergün

Trabzonspor-Bodrum FK: Zorbay Küçük

Beşiktaş-Göztepe: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - 1
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