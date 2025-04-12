Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçlarında, Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin takımları karşılaştı.



Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler, seride durumu 1-1'e getirdi.



İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü ve son karşılaşması, 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak.



İLK MAÇINDA GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI



Fenerbahçe Medicana, yeni başantrenörü Marcello Abbondanza yönetiminde bu sezon çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.



Marco Fenoglio ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı, 2013-2017 yıllarında da sarı-lacivertli takımı çalıştırmıştı.