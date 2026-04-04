Fenerbahçe, Galatasaray'ı yendi ve Kadınlar Basketbol Ligi'nde namağlup şampiyon oldu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu oldu.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde üst üste 8, toplamda ise 20. kez kupayı müzesine götürdü.

İlk çeyreğin başında iki takım da hücumda zorlanırken Fenerbahçe Opet, Olcay Çakır Turgut'un serbest atışlarıyla 4. dakikayı 9-4 üstün tamamladı. 7. dakikada sarı-kırmızılılar, Kuier'in üç sayılık basketiyle öne geçti: 15-13. Rakibinin boş döndüğü hücumlar sonrası boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe Opet, birinci periyodu 22-17 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğine etkili başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Konuk ekip, Sevgi Uzun'un 13. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 19-29. Galatasaray Çağdaş Faktoring Johannes'in üst üste kaydettiği basketlerle rakibine karşılık verirken, sarı-lacivertliler soyunma odasına da 45-40 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Fenerbahçe Opet, yakaladığı 14 sayılık seriyle 26. dakikada farkı 19 sayıya (40-59) çıkardı. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertli takım, son çeyreğe de 69-53 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren ve rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Opet, müsabakadan 87-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli yöneticiler de mücadeleyi saha kenarından takip etti.