Fenerbahçe, Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaşırken mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu maç öncesi ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertlilerin serisi sona ererken evinde oynadığı son 3 maçın 2'sinde puan kaybetti.



Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon ligde 6. beraberliğini aldı. Deplasmanda Göztepe, Samsunspor, Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalan Kanarya, sahasında ise Samsunspor ve Kayserispor ile yenişemedi.



SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI



Kayserispor maçı öncesi ligde en az gol yiyen takım olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 3 gol gördü. Samsunspor maçında yaşadığı golsüz beraberlik sonrası oynadığı son 4 karşılaşmada da kalesinde gol görürken, bu süreçte 7 gol yedi.



Fenerbahçe, gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

LIVAKOVIC, İKİNCİ KEZ KENDİ KALESİNE ATTI



Bellona Kayserispor'un 49. dakikada 2-1 öne geçtiği pozisyonda Nazon'un kafa vuruşunda direkten dönen top Livakovic'in ayaklarına çarparak filelerle buluştu.



Hırvat file bekçisi bu senaryoyu bu sezon ikinci kez yaşadı.



Ligin ilk yarısında iç sahada Galatasaray ile oynanan derbi maçta da Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken Livakovic'in sırtına çarpıp yeniden kaleye yönelerek filelere gitmişti.